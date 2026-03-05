L’Everest évite la série « suicide »

Près de 400 personnes avaient d’ailleurs pris le temps de se déplacer pour encourager les leurs, dont plusieurs anciens joueurs de l’Everest, venus supporter leurs anciens coéquipiers alors qu’ils profitaient de la semaine de relâche scolaire.

Il aura toutefois fallu une performance de trois buts de Xavier Fournier, jumelée à une solide troisième période du gardien Alexandre Lauzier pour venir à bout des coriaces Titans, une formation transformée depuis janvier dernier, soit la fin de la période des transactions.

Lauzier a laissé passer une seule des 16 rondelles dirigées vers lui, un tir parfait lors d’une mise au jeu perdue, bloquant par la suite quelques excellents tirs de l’enclave, sans parler des échappées des attaquants des Titans.

Voilà le genre de performance qu’il devra effectuer en première ronde des séries. Eliot Poirier, Tommy Bouchard, Victor Poulin et Antoine L’Italien, dans un filet désert, ont aussi marqué.

Les éliminatoires s’amorceront au cours de la semaine prochaine. L’Everest, qui a complété sa saison en 6e position au classement sur 13 équipes, se mesurera soit aux Rangers de Montréal ou au Cégep de Saint-Georges-de-Beauce, selon les résultats de fin de calendrier du week-end.

En jouant du hockey inspiré, les protégés de Raphaël Saint-Laurent pourraient triompher en cette première ronde considérant que Côte-du-Sud a signé 24 victoires en saison régulière, contre 29 pour la Beauce et 30 pour Montréal.

À la suite de ce dernier gain, les Sudcôtois évitent de se mesurer aux puissances que sont le Collège français de Longueuil et les Panthères de Saint-Jérôme. De plus, la semaine de repos permettra aux entraîneurs de peaufiner les stratégies finales.

Quant à la direction, elle se croise les doigts pour affronter la Beauce, une rivalité naturelle, qui donne de bien meilleurs résultats aux... guichets!

Jeux du Québec

Par ailleurs, l’équipe masculine de hockey qui représente la région aux Jeux du Québec à Blainville s’est inclinée lors de ses deux premiers matchs par les marques de 9-2 contre Laval et de 4-3 contre Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Il y a deux Magnymontois dans cette équipe, soit Alexis Fiset et Félix Laurendeau.