L’Everest se donne en spectacle, mais s’incline dans son match d’ouverture à domicile

L’Everest a entamé le match du bon pied avec deux buts en première période. D’abord, Xavier Fournier a inscrit le premier filet à domicile des siens pour la présente saison sur un retour de lancer, alors que le gardien adverse était déporté. Par la suite, Victor Poulin a battu le cerbère adverse d’un tir des poignets en avantage numérique pour donner une avance de deux buts aux locaux.

« Dans l’ensemble, j’ai aimé le caractère des joueurs. On leur a demandé de jouer un match serré où c’est difficile de jouer contre, puis c’est ce qu’on a fait. Ça s’est vraiment joué au niveau des unités spéciales », mentionne l’entraîneur-chef de l’Everest, Raphaël St-Laurent.

Le vent tourne

L’énergie de la troupe de Raphaël St-Laurent a semblé baisser lors du deuxième vingt. En milieu de période, les Braves se sont inscrits au pointage grâce à Noah Cziment, qui a enfilé son deuxième but de la campagne. Résilient, Xavier Fournier a redonné une avance de deux buts à la Côte-du-Sud. Or, les visiteurs ont créé l’égalité avec deux filets en avantage numérique, inscrits par Vincent Gauthier et Riley Pawsey.

Malgré tout, les locaux ont repris une avance de deux buts tôt en troisième période. D’abord, Joey Pelletier a inscrit son premier de la saison, puis le natif de Montmagny, Elliot Labonté, a porté le pointage à 5-3 en faveur des Sudcôtois.

Les Braves ont aussitôt répliqué avec une poussée de deux buts, dont l’un en avantage numérique, pour créer l’égalité une seconde fois. Toutefois, la recrue de l’Everest, Antoine L’Italien, a fait soulever les partisans en fin de période en redonnant l’avance aux siens. Or, Vincent Gauthier a complété son tour du chapeau en fin de match, forçant ainsi la tenue d’une prolongation.

Comme aucun but n’a été inscrit en temps supplémentaire, les deux équipes se sont dirigées en tirs de barrage. Lors de la deuxième tentative des visiteurs, un but plutôt loufoque a été accordé par les officiels après concertation.

« Je vais laisser cette décision-là aux arbitres, bien que je ne sois pas tout à fait en accord, mais en même temps, c’est leur décision et on menait quand même en troisième période », raconte Raphaël St-Laurent.

Ainsi, l’Everest s’est incliné par la marque de 7-6 dans son match d’ouverture à Montmagny. Dans la défaite, les locaux ont accordé trois buts en autant d’occasions en désavantage numérique.

Par ailleurs, l’organisation a procédé à l’annonce de son groupe de leaders pour la présente saison. Tommy Bouchard a été nommé capitaine au début de l’été, puis il sera épaulé par Noah Woodard et Anthony Hamelin.