Le Décor Mercier acculé au pied du mur

Vendredi, Montmagny recevait Saint-Damien devant une foule de 470 spectateurs. Jean-Daniel Gauthier et Justin Bernier ont marqué pour les locaux, mais après 20 minutes, les Plastiques Moore menaient 4-2.

Lors du second vingt, Étienne Blais a réduit l’écart à un seul but avec son deuxième de la série, mais les visiteurs ont enchaîné avec quatre buts consécutifs. En troisième période, Étienne Minville a lui aussi inscrit son deuxième but des séries éliminatoires, portant le pointage final à 8-4 en faveur de Saint-Damien.