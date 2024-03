Vendredi soir, les deux équipes s’affrontaient du côté de Saint-Jean-Port-Joli pour le premier match de la série demi-finale. L’équipe de Montmagny a remporté ce festival offensif, par la marque de 6-3.

C’était donc un second match en quelques heures pour ces deux grands rivaux de longue date. La première période s’est déroulée à vive allure avec plusieurs mises en échecs de la part des deux équipes.

Justin Bernier a été le joueur clé du Décor Mercier durant cette période. Le numéro 10 a ouvert le pointage avec un but en avantage numérique. Quelques instants plus tard, il s’est échappé en désavantage numérique. Il a réussi à battre de vitesse le défenseur adverse et il a placé la rondelle dans le haut du filet pour marquer son second but de la période.

Le deuxième vingt a mal commencé pour l’équipe locale. Le Pavage Jirico a profité d’un avantage numérique pour niveler la marque avec deux buts en l’espace de quelques instants.

La troupe de Phillipe Côté n’a pas abandonné pour reprendre son avance au pointage. L’équipe de Montmagny s’est fait refuser un but en avantage numérique. Peu de temps plus tard, l’attaquant Justin Bernier a bénéficié d’un retour devant le filet pour réaliser son tour du chapeau.

La dernière période a été dominé par l’avantage numérique du Décor Mercier. Le jeune franc-tireur, Olivier Coulombe, a marqué deux buts pour donner une confortable avance de 5-2 à son équipe.

Ensuite, les joueurs du Pavage Jirico ont commencé à frapper tout ce qui bouge. Ces écarts de conduites se sont traduits en plusieurs avantages numériques pour la troupe Magnymontoise.

À l’autre bout de la patinoire, le gardien Antoine Coulombe a tenu le Décor Mercier en étant intraitable devant les tirs de l’équipe adverse. Il a démontré tout son savoir-faire devant le filet des siens.

Le match s’est terminé avec un furieux combat à six secondes de la fin. Ce duel met la table pour le reste de la série.

Le Décor Mercier est maintenant en avance 2-0 dans cette série. La prochaine partie sera vendredi soir du côté de Saint-Jean-Port-Joli à 20 h 30.

Le match sera très important pour Montmagny. L’équipe pourrait prendre une confortable avance dans cette demi-finale.