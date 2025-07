Le Montel toujours parfait après neuf matchs

Dans cette victoire, Nizar Aguelmous et Ali Elgass ont chacun enfilé deux buts devant leurs partisans. Chafik Gharbi, Fouad Meharzi et Charles Lamonde ont complété avec un filet chacun.

Il s’agit de la première fois de la saison où le Montel accorde plus d’un but dans un match. En neuf parties jusqu’à présent, les Magnymontois ont enfilé 49 buts et ils ont accordé seulement cinq filets.

Pour la présente saison, il ne reste plus que sept matchs avant le début des séries éliminatoires en septembre.

Le prochain match des Magnymontois est prévu pour le mardi 29 juillet prochain à 21h15, alors qu’ils seront à Saint-Raymond pour y affronter l’Alimentation Duplain.