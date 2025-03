Le Pavage Jirico est à égalité 1-1 dans sa série contre le Giovannina

Lors du second vingt, Justin Gosselin a inscrit son premier but des séries. Quelques instants plus tard, les locaux ont marqué deux buts, grâce à Nicolas Lamarre et Nicolas Egan Dionne, pour prendre les devants 3-2 après 40 minutes de jeu.

Un deuxième duel

Pas moins de 767 spectateurs se sont déplacés au Centre Caztel de Sainte-Marie pour le second duel de la série. Comme vendredi soir, le Giovannina s’est inscrit à la marque en premier, grâce au sixième but de Samuel Landry. Résilient, Zacharie Dumas du Pavage Jirico a créé l’égalité avec son premier but de la danse printanière.

La chaîne a ensuite débarqué lors du second vingt pour Saint-Jean-Port-Joli. Les locaux ont battu le cerbère du Pavage Jirico, Félix-Antoine Leblond, à trois reprises pour prendre les devants 4-1. D’abord, Samuel Landry a complété son doublé, puis Anthony Dumont a inscrit son deuxième but des séries, et Olivier Beaulieu son premier. Lors du dernier tiers, les locaux ont continué la démolition en inscrivant un autre but, gracieuseté de Félix-Antoine Chabot.

Ainsi, avec cette défaite de 5-1, le Pavage Jirico est à égalité 1-1 dans sa série de deuxième tour contre le Giovannina de Sainte-Marie. Le prochain duel est prévu pour vendredi le 14 mars au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, dès 20 h 30.