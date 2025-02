Le Pavage Jirico s’incline pour son dernier match de saison régulière

Moins de deux minutes après le début de la première période, Zacharie Dumas pour le Pavage Jirico et Jonathan Lapierre pour les Éperviers ont fait bouger les cordages. Par la suite, Saint-Charles a marqué deux autres buts avant que Zacharie Dumas complète son doublé pour ramener l’écart à 3-2.

Au cours du deuxième tiers, les buts se sont enchaînés. D’abord, le vétéran Tyler Cantin a battu le gardien de Saint-Jean-Port-Joli, mais moins d’une minute plus tard, Louis-Charles Hallé a répondu pour les locaux. Malgré tout, les Éperviers ont inscrit deux autres buts en fin de période pour porter la marque à 6-3.

Au début du dernier tiers, Nicolas Egan Dionne a poursuivi sa belle lancée en inscrivant son huitième but de la saison. Ensuite, Joshua Desmarais et Édouard Ouellet ont chacun marqué pour tenter de combler l’écart, en vain. Le Pavage Jirico a ainsi conclu sa saison régulière par une défaite devant ses partisans.

Le Décor Mercier termine sa saison régulière

Le Décor Mercier tentait de conserver sa deuxième place, alors que les Magnymontois achevaient leur calendrier régulier avec deux matchs. D’abord, ils se sont inclinés par le pointage de 4-1 contre Sainte-Marie, puis dimanche, ils ont remporté leur dernier match 4-2 contre les Plastiques Moore de Saint-Damien.

Un vendredi soir en déplacement

Tout comme ses voisins de Saint-Jean-Port-Joli, il aura suffi de moins d’une minute au Décor Mercier pour inscrire le premier but de la rencontre, grâce à Justin Bernier. Malgré ce premier but, les visiteurs ont marqué deux fois pour repartir aux vestiaires avec une avance d’un seul but.

Par la suite, Félix-Antoine Chabot et Alexis Guillemette ont ajouté un but chacun pour offrir la victoire à Sainte-Marie. Toutefois, malgré cette défaite, le Décor Mercier a assuré sa deuxième place grâce à la défaite du Pavage Jirico.

Retour devant les partisans

Alors que les Magnymontois terminaient leur saison régulière, ils accueillaient les Plastiques Moore de Saint-Damien dimanche après-midi. La première période a été dominée offensivement par les visiteurs, avec des buts de Xavier Martel et Maxime Aubin.

À partir du deuxième tiers, le Décor Mercier ne regarda plus jamais en arrière. Étienne Blais a signé un doublé, tandis que Jean-Daniel Gauthier et François Gagnon ont également marqué pour offrir la victoire à Montmagny. Grâce à ce succès, le Décor Mercier termine la saison avec un bilan de 28 points en 20 matchs, ce qui le place en deuxième position.

Les séries débutent

Le premier tour des séries éliminatoires verra le Décor Mercier affronter les Plastiques Moore de Saint-Damien, dès samedi 15 février à l’aréna de Montmagny. De leur côté, le Pavage Jirico rencontrera les Hunters de Saint-Prosper.