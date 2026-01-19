Le Pavage Jirico se distingue, le Décor Mercier s’incline à la maison

Après avoir complété une transaction avec le Giovannina de Sainte-Marie pour ramener Joshua Desmarais, Saint-Jean-Port-Joli recevait la formation de Sainte-Marie. Les locaux ont remporté la joute au compte de 5-2, avec notamment une performance de quatre points d’Édouard Ouellet.

De son côté, une lourde tâche attendait Montmagny, alors que le Décor Mercier recevait la visite des premiers au classement général, les Mercenaires de Lotbinière. Les locaux se sont inclinés par la marque de 4-1, le samedi 17 janvier dernier.

Au niveau du classement général, le Pavage Jirico détient toujours le second échelon avec dix victoires, quatre défaites, une en prolongation et deux en fusillade, pour 23 points en 17 parties.

Le Décor Mercier suit de très près au troisième échelon avec un dossier de dix victoires, deux en prolongation, une en fusillade et sept défaites, pour 20 points en 17 joutes.

Le vendredi 23 janvier prochain à 20 h 30, le Décor Mercier recevra la visite du Pavage Jirico à l’aréna de Montmagny pour ce match important pour le classement général. (EB)