Les Grizzlys se préparent en vue de la prochaine saison

Une trentaine de joueurs se sont présentés à l’entraîneur-chef Jean Scherrer, le 18 août dernier, tous impatient de fouler le terrain pour les premiers entraînements de la saison. L’équipe d’entraîneurs est ravie de voir autant de joueurs débuter la nouvelle saison, puisque c’est la première fois depuis 2015 que l’équipe juvénile compte plus de 30 joueurs, ce qui témoigne de la santé du football.

L’entraîneur-chef, Jean Scherrer a mentionné que la saison 2025 sera un peu plus difficile que les années précédentes, car l’équipe est talentueuse, mais inexpérimentée et la plus jeune de la ligue de football juvénile. Il a ajouté que, même s’il reste beaucoup de travail à accomplir, les efforts porteront leurs fruits au cours des prochaines saisons.

D’ailleurs, le premier match des Grizzlys juvénile aura lieu le samedi 6 septembre prochain à 12 h au terrain multisport Laprise de Montmagny contre le Phénix de la Polyvalente de La Pocatière.