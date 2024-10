Les jeunes démontrent leur talent sur roues

La Corporation de développement communautaire (CDC) ICI Montmagny-L’Islet, la Maison des Jeunes de Montmagny, le Carrefour Région Montmagny et la Maison des jeunes de L’Islet ont organisé la première édition du Skate Scoot Challenge au Skate Parc de la Ville de Montmagny le 14 septembre dernier. Une vingtaine de jeunes ont participé à la compétition et plus d’une centaine de personnes y ont assisté.

Dans la catégorie skate, la première place a été décernée à Tristan Dagenais, la deuxième à Émile Doray et la troisième à Jason Poulin. Dans la catégorie trottinette, Noah Duquette a remporté la première place, suivi de Cédric Deschamps et d’Andrew Poulin.

« Quelle incroyable participation pour une première édition ! Les commentaires sont positifs et tout le monde demande une deuxième édition », affirme Philippe Beaumont, agent Place aux jeunes du Carrefour Région Montmagny et juge de l’événement avec Zachary Dubé et Samuel Laflamme.

Plus de 1000 $ en prix ont pu être remis aux gagnants grâce à la participation de plusieurs commanditaires. (LOB)