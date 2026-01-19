Une fin de semaine parfaite pour l’Everest

La Côte-du-Sud possède désormais le cinquième échelon du circuit Figsby avec un dossier de 19 victoires, 15 défaites, une en prolongation et deux en tirs de barrage pour 41 points en 37 parties.

L’Everest est à seulement un point du quatrième échelon, mais elle possède deux matchs d’avance sur les Rangers de Montréal-Est.

Le prochain match de la Côte-du-Sud est prévu pour le vendredi 23 janvier contre les Cobras de Terrebonne sur la route, dès 19h30.