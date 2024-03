$!Une première expérience aux Jeux du Québec pour Louis Fecteau

Pour la première fois cette année, Louis a choisi d’intégrer une équipe dans laquelle jouaient quelques jeunes de son âge au niveau compétitif. Son équipe connait une bonne saison pour le moment alors qu’elle a remporté deux tournois à Thetford Mines et un à Victoriaville en février dans la catégorie U15. Avec ses coéquipiers, Louis avait aussi été en mesure de se qualifier pour les Jeux du Québec lors des sélections en janvier. L’équipe participera également à un championnat provincial au mois d’avril.

Louis Fecteau participera donc pour la première fois aux Jeux du Québec, qui se tiennent à Sherbrooke, avec son équipe. Le curling fait partie du bloc 2 des épreuves et les parties se tiendront entre le 6 et le 9 mars. « Je suis vraiment fier d’y participer. Pour moi, c’est comme des minis Jeux olympiques et je crois que ça va être vraiment amusant. Je suis vraiment fier de moi et de mon équipe », affirme le jeune athlète.