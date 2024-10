Une victoire et une défaite pour le Pavage Jirico

Le Pavage Jirico a disputé deux matchs le weekend dernier dans la Ligue de hockey Côte-Sud (LHCS). La formation de Saint-Jean-Port-Joli a ajouté une victoire et une défaite à sa fiche.

Le 25 octobre dernier, le Pavage Jirico recevait à domicile les Éperviers de Saint-Charles. Lors de la première période, les deux équipes ont marqué deux buts, puis un lors de la période médiane. Lors de la troisième, la partie a commencé à tourner en faveur du Pavage Jirico alors qu’Édouard Ouellet a marqué d’abord en désavantage numérique, puis en avantage numérique. Janin Desjardins a aussi marqué un but en avantage numérique. La formation de Saint-Jean-Port-Joli a donc terminé la partie avec la marque de 6 à 3.

Le lendemain, le Pavage Jirico se rendait du côté de Saint-Prosper pour y affronter les Hunters. Les Prospériens ont amorcé le match en force grâce à Nathaniel Doyon qui a inscrit un tour du chapeau naturel dès la période initiale. Aucun but n’a été marqué en deuxième période, mais chaque équipe a marqué à deux reprises lors de la troisième.

Après que Justin Hébert ait rétréci l’écart lors d’un avantage numérique, Alexandre Roy a redonné une avance de deux buts à son équipe. Édouard Ouellet a inscrit le deuxième but du Pavage Jirico lors d’un désavantage numérique, mais Alexandre Roy a marqué à nouveau. Le Pavage Jirico s’est donc finalement incliné par la marque de 5 à 2.

À noter que le Décor Mercier de Montmagny n’avait pas de match à l’horaire au cours de la fin de semaine dernière.

Avec ses quatre victoires en autant de sorties, le Giovannina de Sainte-Marie domine le classement général de la LHCS avec huit points, le même nombre que les Mercenaires de Lotbinière qui ont disputé un match de plus. Saint-Jean-Port-Joli est actuellement en troisième position avec sept points en cinq matchs, suivis par Montmagny et Saint-Damien à quatre points, Saint-Joseph avec trois points, puis Saint-Charles et Saint-Prosper qui en ont deux points chacun. (LOB)