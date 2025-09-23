Victoire des Grizzlys benjamins à domicile

Les Grizzlys ont largement dominé l’Escouade de St-Charles-de-Bellechasse avec une victoire de 40 à 8, le jeudi 18 septembre dernier au terrain multisport Laprise. En effet, l’équipe a contrôlé la rencontre du début à la fin grâce à une attaque disciplinée et efficace.

Le quart-arrière Ian Boulanger a bien dirigé le jeu, complétant deux passes de touché. Quant à lui, le receveur Alexis Tremblay s’est distingué avec de superbes réceptions totalisant 119 verges de gains.

Au total, l’offensive a accumulé 436 verges nettes. De son côté, le porteur de ballon Adam Gagnon a couru à 10 reprises pour un total de 122 verges.

En défense, les Grizzlys ont été intraitables, ne concédant que quatre premiers jeux à l’Escouade. Les joueurs de ligne défensive, soit Noam Allaire et Nathan Laliberté, ont brillé avec 12 plaqués et plusieurs sacs du quart. Au total, la défense a enregistré 26 plaqués.