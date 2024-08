Constructions HDF implante son nouveau siège social à Montmagny

Constructions HDF, une entreprise spécialisée en entretien et réhabilitation de chaussées partout au Québec, construira son nouveau siège social dans le quartier industriel de la Ville de Montmagny. Ce projet nécessitera un investissement de près de 4 millions de dollars et il marque une nouvelle étape dans le développement de l’entreprise présentement établie à Cap-Saint-Ignace.

En choisissant de s’établir en sol magnymontois, Constructions HDF souhaite poursuivre sa croissance tout en conservant son identité régionale. Avec ce nouvel édifice, l’entreprise souhaite renforcer sa position dans le secteur, notamment par le développement d’une nouvelle division dédiée à la vente, à l’achat et à la location d’équipements lourds. « Notre objectif est de consolider notre position sur le marché, d’attirer de nouveaux talents compétents et engagés et d’assurer la pérennité de notre entreprise en formant une relève solide, prête à relever les défis de demain. Nous souhaitons toujours offrir à nos clients des services adaptés à leurs besoins et à nos employés et collaborateurs, un environnement de travail sain et stimulant», déclare Mme Caroline Hébert, copropriétaire.

Avec une fin de travaux au plus tard au printemps 2025, ce nouveau développement contribuera à la vitalité financière de la région de Montmagny. À terme, plusieurs emplois qualifiés seront créés. Fondée en 1959, Constructions HDF est encore aujourd’hui une entreprise familiale qui emploie une cinquantaine de travailleurs.