43 ans comme entraîneur : transmettre la passion du football aux jeunes

Jean Scherrer, véritable passionné de ballon ovale originaire de Montmagny, entraîne les jeunes footballeurs de la région depuis 43 ans. Ancien joueur collégial sur la ligne défensive des Gaulois de La Pocatière, il accompagne depuis 1982 les talents locaux tout en leur transmettant des valeurs humaines.

« J’ai étudié en activité physique à l’Université de Trois-Rivières. Ensuite, lorsque j’ai terminé mon parcours universitaire, je suis revenu à Montmagny. À ce moment-là, Clément Gaudreau et Marc Normand avaient décidé de lancer une équipe de football à Montmagny. Ils savaient que j’avais joué au football et que je faisais de la suppléance, alors ils m’ont demandé de devenir entraîneur. C’est comme ça que mon parcours a commencé », raconte Jean Scherrer. L’homme de 67 ans est aujourd’hui à la retraite, après avoir travaillé comme gestionnaire au Centre de services de santé de Montmagny–L’Islet. Désormais, ce passionné de football consacre tout son temps aux équipes benjamines et juvéniles des Grizzlys de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault, en tant qu’entraîneur-chef. « Heureusement que je suis retraité, car je peux consacrer tout mon temps à ça, souligne-t-il. Même si c’est seulement au niveau secondaire, ça demande encore beaucoup de temps. C’est un temps plein, soit une trentaine d’heures par semaine à préparer les jeux, analyser, faire le recrutement, etc. [...] J’aime tellement ce sport-là. Je l’ai joué, mais j’ai encore plus de satisfaction à entraîner. »

Garder les jeunes sur les bancs d’école

Depuis des décennies, Jean Scherrer transmet ses valeurs humaines aux jeunes athlètes de la région. Il prend plaisir à leur donner l’envie de rester à l’école et à les aider à se construire un avenir, grâce au sport. « La valeur principale que je transmets aux jeunes, c’est d’être la meilleure personne possible. Le football, c’est un peu comme le marché du travail : il faut travailler avec les autres, s’entendre en équipe et relever des défis. [...] On réussit aussi à sauver des jeunes du décrochage scolaire. Il y a des garçons qui veulent jouer, mais qui rencontrent des difficultés à l’école. On leur dit que s’ils veulent jouer, ils doivent être présents à l’école et avoir des résultats », souligne l’entraîneur-chef des Grizzlys, en ajoutant que son garçon est lui aussi passé par-là, ce qui fait en sorte que cette réalité le touche encore plus.

Des athlètes qui se sont démarqués

En 43 ans à entraîner, Jean Scherrer a vu passer plusieurs athlètes d’exception à Montmagny. Deux joueurs en particulier se sont illustrés au niveau universitaire et l’ont marqué. « Celui qui s’est le plus distingué c’est Philippe Couillard dans les années 1985-1990. Il était quart-arrière, puis il s’est retrouvé à Saint-Georges-de-Beauce dans le collégial AAA. Il est devenu partant après le deuxième match, ce qui est exceptionnel. Ensuite, il a joué à l’Université McGill, où il a été partant pendant trois ans, avant de terminer son parcours universitaire à l’Université Laval en tant que deuxième quart-arrière. Il y a aussi eu Simon D’Amours, qui a été le premier joueur de notre programme à évoluer avec le Rouge et Or, lors de la première année d’existence de l’équipe », ajoute fièrement Jean Scherrer.

Une relève en préparation