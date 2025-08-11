Les Monarques se dirigent vers les séries éliminatoires

Le jeune Matt Gosselin a amorcé la rencontre sur la butte pour Montmagny, tandis qu’Émile Garant et Tristan Paré disputaient leur dernier match à domicile dans la catégorie junior.

Avec cette défaite face aux Combattants, les Monarques ont encaissé un cinquième revers consécutif. Malgré tout, la troupe d’Olivier Dussault a terminé au deuxième rang de la division Est, avec une fiche de dix victoires et douze défaites en 22 parties, pour un total de 20 points.

Les séries éliminatoires du circuit de baseball junior AA débuteront au cours de la semaine du 11 au 17 août. Les Monarques dévoileront prochainement la programmation des matchs à venir.