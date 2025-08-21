Le Cégep de La Pocatière accueille plus de 1 000 étudiants sur ses trois campus

La session d’automne est bel et bien lancée au Cégep de La Pocatière. En effet, le jeudi 21 août, les trois campus de l’établissement ont accueilli leurs étudiants avec une programmation d’activités d’accueil renouvelée. Cette rentrée scolaire est également marquée par une hausse du nombre d’inscriptions et par un contexte marqué par le respect du cadre financier.

Effectif étudiant à la hausse

Dès jeudi, ce sont quelque 1025 étudiants qui fouleront les salles de classe des trois campus, soit 819 étudiants à La Pocatière, 165 à Montmagny et 41 au Témiscouata. Ces chiffres représentent une augmentation dans l’effectif étudiant par rapport aux dernières années. À titre de référence, les inscriptions sont en hausse de 5 % au Cégep par rapport à la rentrée automnale 2024 alors qu’il recensait 977 inscriptions sur ses trois campus.

Le Cégep de La Pocatière demeure attractif pour la clientèle internationale, avec 128 étudiantes et étudiants inscrits cette année. Cependant, la complexification des démarches d’entrée au pays a empêché plusieurs d’entre eux de recevoir leur permis d’études et de concrétiser leur projet d’études.

Du côté d’Extra Formation, 477 personnes se sont engagées dans l’un ou l’autre des programmes menant à une attestation d’études collégiales (AEC), un résultat remarquable, particulièrement dans un contexte financier restreint pour les cégeps au cours de la dernière année.

Rentrée marquée par le respect du cadre financier

Ce début d’année 2025-2026 est marqué par l’imposition par le gouvernement d’une compression de plus d’un million de dollars et de 151 M$ dans le réseau collégial public, la plus importante jamais appliquée en une seule année. Dans ce contexte, le Cégep a dû faire des choix difficiles et doit faire preuve de beaucoup d’agilité et de résilience afin de maintenir la qualité des services offerts aux étudiants.

La rentrée sur le campus de Montmagny

À Montmagny, une programmation d’activités d’accueil, à la fois festive et conviviale, a été élaborée afin d’accueillir les étudiants en ce début d’année scolaire.

La rentrée 2025 marque également un moment historique avec le départ de la première cohorte du programme Acupuncture, une formation technique offerte en collaboration avec le Cégep de Rosemont qui suscite beaucoup d’intérêt dans l’Est de la province depuis sa confirmation en décembre dernier.