Ali Elgass poursuit sa domination offensive, le Montel toujours parfait

Le meilleur buteur du Montel et de la ligue, Ali Elgass, a continué de dominer offensivement en inscrivant les deux buts de cette victoire à l’étranger. Il porte ainsi sa fiche personnelle à 22 filets en 11 matchs. À lui seul, il a marqué dix buts lors des quatre dernières rencontres.

Du côté défensif, le défenseur magnymontois Michael Blais s’est vu décerner le titre de joueur du match grâce à sa performance irréprochable en défense. Pour sa part, le gardien Mohamed Ounacer a signé un jeu blanc.

Après 12 rencontres, le Montel trône toujours au sommet du classement avec une fiche parfaite de 12 victoires et aucune défaite. Il ne reste désormais plus que quatre matchs à la saison régulière avant le début des séries éliminatoires.

Le prochain duel des Magnymontois est prévu pour le mardi 19 août à 20 h, alors que le Montel recevra les Premières-Seigneuries au terrain multisport Laprise de Montmagny.