Séance de torture : six ans de pénitencier pour un résident de Montmagny

Selon les informations du journaliste Yannick Bergeron de Radio-Canada dans un article publié le 16 février, la victime se nommerait Dave Turgeon.

En février 2024, sa tête aurait été mise à prix, puisqu’il aurait transmis des renseignements aux Hells Angels.

Cette séance de torture s’est déroulée à Montmagny, puis dans une grange de Saint-Malachie. La séquestration a duré près d’une semaine, selon les informations rapportées.

Des vidéos ont été déposées en preuve

Les scènes de torture ont été filmées et déposées en preuve par le procureur de la poursuite.

Selon les vidéos, Dave Mathieu aurait participé à une simulation de noyade à l’aide d’une serviette placée sur le visage de la victime, tandis qu’un complice versait de l’eau.

Toujours selon les informations du journaliste, l’homme aurait également été présent lors de l’amputation d’une oreille.

Dave Mathieu est le dernier à avoir reçu sa peine dans cette affaire.