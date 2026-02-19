Maité Blanchette-Vézina candidate conservatrice en Côte-du-Sud ?

Selon des informations publiées par le jour Le Soir, la députée indépendante de la circonscription de Rimouski Maité Blanchette-Vézina songerait à se présenter sous la bannière conservatrice en Côte-du-Sud aux prochaines élections provinciales.

Celle-ci est originaire de la région, plus précisement de Montmagny. De plus, depuis son départ de la Coalition Avenir Québec (CAQ) le 18 septemebre dernier, elle a participé à quelques événements du Parti Conservateur du Québec (PCQ).

La Côte-du-Sud pourrait être un terreau fertile pour les idées conservatrices au prochain scrutin. En effet, selon le site Qc125.com, le PCQ remporterait 27% des suffrages, tout juste derrière le Parti Québécois (PQ), qui en récolterait 30%.

Élue pour la première fois lors des dernières élections générales en 2022, Mme Blanchette-Vézina avait rapidement accédé au Conseil des ministres du gouvernement dirigé par François Legault. Elle occupait les fonctions de ministre des Ressources naturelles et des Forêts ainsi que de ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Avant son entrée en politique, Mme Blanchette-Vézina a fait carrière dans le milieu municipal et du développement régional. Avocate de profession, elle a notamment travaillé pour des cabinets privés et elle a été mairesse de Sainte-Luce pendant quatre ans.

Le journal s’est adressé au PCQ et à Mme Blanchette-Vézina pour confirmer ou infirmer cette rumeur. Aucun n’a émis de commentaire pour l’instant.