L’Everest s’incline lors de la première édition de la classique hivernale

Dans la première partie, le jeudi 29 janvier dernier contre les Braves de Valleyfield, le cerbère de l’Everest, William Leclerc, a été honoré pour sa participation au Défi Mondial Jr. A tenu en décembre dernier.

Cela a semblé donner des ailes à l’Everest, puisque l’attaquant Joey Pelletier a trouvé le fond du filet lors d’un avantage numérique en milieu de première période pour ouvrir la marque. Malgré tout, en fin de premier vingt, les locaux ont nivelé le pointage.

Lors du début du second tiers, le vétéran Victor Poulin a redonné l’avance aux Sudcôtois, mais tout comme la première période, les Braves ont rapidement enfilé un second but pour créer l’égalité.

Or, en troisième période, l’Everest s’est sauvé vers la victoire avec une poussée de trois buts, dont l’un en supériorité numérique.

En effet, Tomas Lacroix avec son troisième, Xavier Fournier avec son 20e et Anthony Hamelin avec son 10e ont permis à la Côte-du-Sud de remporter la joute au compte de 5-2.

Dans la victoire, l’Everest a terminé la joute avec une performance de deux buts en huit occasions de supériorité numérique, tandis qu’Alexandre Lauzier s’est signalé avec 30 arrêts sur 32 tirs.