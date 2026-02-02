L’Everest s’incline lors de la première édition de la classique hivernale

Une expérience hors du commun attendait l’Everest cette semaine, alors que les Sudcôtois disputaient deux joutes, dont la toute première classique hivernale de la LHJAAAQ face aux Prédateurs de Joliette.
Dans la première partie, le jeudi 29 janvier dernier contre les Braves de Valleyfield, le cerbère de l’Everest, William Leclerc, a été honoré pour sa participation au Défi Mondial Jr. A tenu en décembre dernier.
Cela a semblé donner des ailes à l’Everest, puisque l’attaquant Joey Pelletier a trouvé le fond du filet lors d’un avantage numérique en milieu de première période pour ouvrir la marque. Malgré tout, en fin de premier vingt, les locaux ont nivelé le pointage.
Lors du début du second tiers, le vétéran Victor Poulin a redonné l’avance aux Sudcôtois, mais tout comme la première période, les Braves ont rapidement enfilé un second but pour créer l’égalité.
Or, en troisième période, l’Everest s’est sauvé vers la victoire avec une poussée de trois buts, dont l’un en supériorité numérique.
En effet, Tomas Lacroix avec son troisième, Xavier Fournier avec son 20e et Anthony Hamelin avec son 10e ont permis à la Côte-du-Sud de remporter la joute au compte de 5-2.
Dans la victoire, l’Everest a terminé la joute avec une performance de deux buts en huit occasions de supériorité numérique, tandis qu’Alexandre Lauzier s’est signalé avec 30 arrêts sur 32 tirs.
Pour son second match de la fin de semaine, l’Everest a eu l’occasion de participer à la première édition de la classique hivernale de la LHJAAAQ contre les Prédateurs de Joliette.
En fin de première période, les Prédateurs ont fait plaisir à leurs partisans en inscrivant deux buts coup sur coup, dont l’un en avantage numérique.
Malgré tout, Noah Woodard a rapidement comblé l’écart en période médiane avec son 24e de la campagne, puis Antoine L’Italien a lui aussi trouvé le fond du filet, mais en vain.
L’Everest s’est finalement incliné au compte de 7-2. Dans la défaite, les Sudcôtois n’ont su trouver le fond du filet en cinq occasions d’avantage numérique et ils ont accordé deux buts en sept désavantages numériques.
De son côté, Alexandre Lauzier a connu une après-midi occupée avec 44 arrêts sur 51 tirs reçus.
Avec ce gain et cette défaite, l’Everest occupe toujours le cinquième échelon du circuit Figsby avec sa fiche de 21 victoires, 16 défaites, une en prolongation et deux en tirs de barrage pour 45 points en 40 parties.
La troupe de Raphaël St-Laurent a d’ailleurs quatre points d’avance et un match en main sur les Braves de Valleyfield qui détiennent la sixième position.
Le prochain match de la Côte-du-Sud est prévu pour le vendredi 6 février à 19h45, alors que les Flames de Gatineau seront en visite à l’aréna de Montmagny. Le lendemain, ces deux équipes s’affronteront à nouveau, et ce, dès 16h00 à l’aréna de Montmagny.