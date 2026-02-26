Un nouveau service de prêt de téléscope à la Bibliothèque

« Ce service de prêt d’instruments est une invitation à l’émerveillement. [...] Que ce soit avec le chercheur d’étoiles, le monoculaire ou le téléscope Heritage, de belles soirées de découvertes attendent les participants », souligne le vice-président et animateur de la corporation Explora Ciel, Martin Rochette.

Pour ce faire, la population est invitée, et ce, dès maintenant, à emprunter gratuitement des ensembles d’astronomie complets à la Bibliothèque de Montmagny pour explorer le ciel étoilé depuis sa maison.

Deux téléscopes

À la disposition des usagers, il y a deux téléscopes de type Heritage 150P de marque Sky-Watcher d’une valeur de 400 $ accompagnés d’un ensemble de cherche-étoiles, d’un monoculaire et d’un guide d’instruction.

« Ils pourront identifier leurs premières constellations avec le cherche-étoiles, trouver leur première planète avec le téléscope ou encore explorer des cratères lunaires », explique-t-il.

D’ailleurs, ceux qui emprunteront le matériel auront droit à une courte formation pour apprendre à se servir convenablement de l’équipement.

Selon les informations de M. Rochette, les prêts de téléscopes sont d’une durée de deux semaines, mais s’il y a une forte demande, l’organisme Explora Ciel possède 12 téléscopes et peut en prêter plusieurs.

« Le lancement du service de prêt de téléscopes n’est pas un geste isolé. Depuis quelque temps, notre Bibliothèque s’est donné pour mission d’élargir son offre afin de coller aux intérêts de notre communauté », conclut la coordonnatrice de la bibliothèque, Chantal Couture.