$!Trésors cachés | 10ᵉ et dernier arrêt de la saison

Les Champs d’argousiers

C’est en 2012, à Montmagny, que Gaston Minville et Dominique Nadeau ont décidé de démarrer leur plantation. Désireux de mettre à profit leur terre agricole avec un fruit qui ne manquerait pas d’originalité, c’est sur l’argousier qu’ils ont arrêté leur choix. Cinq ans après avoir semé les 340 plans originaux, Gaston et Dominique récolte enfin leurs premiers fruits, plus de 300 kilos d’argouses.

À chaque début d’août, ils ouvrent leurs champs au public pour l’autocueillette. Les gens peuvent alors s’initier aux plaisirs de ce superaliment auprès de ces deux fins connaisseurs directement à la source. De plus, Gaston et Dominique fournissent leurs baies à de nombreux restaurateurs et brasseurs de la région.

C’est sur la terre familiale des parents de Serge Gagnon, à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, que Natacha Lambert et ce dernier ont démarré leur ferme maraîchère biologique. Spécialisée dans les légumes de conservations, la ferme se fait un point d’honneur de garder la production à échelle humaine.