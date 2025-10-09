Selon les informations de la Sûreté du Québec, dans la journée du 27 septembre vers 13 h 30, un automobiliste s’est fait capter à 147 km/h dans une zone de 80 km/h, sur le rang Nord, à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Le conducteur de 41 ans, de Saint-Damien-de-Buckland, s’est fait signifier un constat d’infraction pour un grand excès de vitesse d’un montant de 1 386 $, ainsi que 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours.

Aux alentours de 15 h 30, le 28 septembre, une femme de 48 ans, de Sainte-Félicité, a été interceptée alors qu’elle circulait à 98 km/h dans une zone de 50 km/h sur la route 204, à Saint-Aubert. Un constat d’infraction de 806 $ lui a été remis, ainsi que 10 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours.

À L’Islet, le 28 septembre vers 14 h 30, une femme de la municipalité a été interceptée sur son VTT, pour ne pas avoir porté de casque de sécurité. Un constat d’infraction de 593 $ lui a été signifié.

Un véhicule immatriculé au Nouveau-Brunswick s’est fait intercepter sur l’autoroute 20 ouest au kilomètre 361, vers 10 h, le 1er octobre dernier. Les patrouilleurs de la MRC de Montmagny l’ont capté alors qu’il roulait à 165 km/h. Le conducteur, résidant à Saint-Pie, s’est fait signifier un constat d’infraction de 1 386 $ et 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a également été suspendu pour 7 jours. De plus, il a reçu un second constat pour avoir dépassé un véhicule par la droite, celui-ci s’élevant à 336 $ et 3 points d’inaptitude.