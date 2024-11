Une ascension au Maroc pour amasser des fonds pour le cancer

Kassandra Fournier faisait partie des 18 personnes qui ont pris la route du Maroc avec la Fondation québécoise du Cancer. Elle ne connaissait pas les 15 femmes et deux hommes qui l’accompagnaient, elle les a rencontrés pour la première fois à l’aéroport, mais elle affirme qu’un lien s’est tout de suite créé entre ces gens qui partaient pour une aventure hors du commun.

Lors de l’excursion, le groupe a fait l’ascension du 3e plus haut mont du Maroc, le Mont M’Goun. Mme Fournier a donc dû se mettre à l’entrainement avant le voyage et faire l’acquisition de l’équipement nécessaire. Elle mentionne qu’elle a été appuyée de sa sœur Marie-Pier dans ses démarches et que cette dernière l’a beaucoup aidé à se motiver.

Mme Fournier raconte que son groupe était accompagné par des guides locaux et des mules qui transportaient les bagages. Les participants ont dormi principalement dans des tentes à l’exception de la première et des deux dernières nuits qui étaient dans des gîtes. La journée de l’ascension a débuté au milieu de la nuit, mais tous ont pu relever le défi. L’aventure s’est terminée au village de Marrakech qu’il était possible de visiter.

« Nous portions tous d’une certaine façon, avec nous, quelqu’un d’atteint ou qui a été atteint par cette terrible maladie; nous voulions compléter l’ascension pour eux, pour la cause. Certains membres de l’équipe avaient même perdu quelqu’un dernièrement, ce qui a rendu cette ascension encore plus émotive. »

Le groupe a amassé environ 31 000 $ pour la Fondation grâce aux dons récoltés par chaque participant.

« Ce voyage, oui, c’est un défi physique important, c’est déstabilisant, mais c’est avant tout la rencontre de personnes humaines, vraies et d’une bienveillance incroyable. La solidarité a fait partie de la marche et bien sûr, l’humour a joué grandement à l’ambiance agréable. Vivre des moments si intenses a permis de travailler mon anxiété avec qui je vis depuis longtemps. Je suis aussi une personne hypersensible et asthmatique, mais je voulais me prouver quand même que j’étais capable de grandes choses. Même s’ils sont encore jeunes, je désirais aussi montrer à mes enfants que le monde est grand et beau, qu’il nous réserve de magnifiques paysages à découvrir et de nombreux peuples à rencontrer. »

L’infirmière encourage d’autres citoyens à prendre part à une excursion avec la Fondation, car cela lui a permis de vivre une expérience unique, mais également de s’investir dans une cause qui lui tient à cœur.