Vers une restructuration de nos services incendie?

Depuis quelques années, le Service de sécurité incendie de la Ville de Montmagny a fusionné avec celui de Cap-Saint-Ignace. Depuis environ un an, le Service de Montmagny est désormais responsable de la prévention des enquêtes en matière d’incendie et de la formation des pompiers partout sur le territoire de la MRC. Une analyse pourrait maintenant être effectuée afin de voir si les services peuvent être unis davantage afin d’améliorer, entre autres, la gestion administrative sur le territoire.

Le directeur du Service de sécurité incendie et sécurité civile de la Ville de Montmagny, Pierre Boucher, explique que les services de la région ont sonné l’alarme il y a quelques mois afin de signaler qu’ils ont de plus en plus de difficulté à gérer les tâches administratives qui s’alourdissent. Il précise que, surtout pour les plus petites municipalités, les gens qui s’en occupent, ou les directeurs des services, sont souvent des employés à temps partiel et qu’on sent un essoufflement à plusieurs endroits.

Le conseil municipal a donc adopté la résolution « Participation à l’analyse de la situation et des besoins en sécurité incendie sur le territoire de la MRC de Montmagny » lors de sa dernière séance afin d’amorcer le processus d’analyse. M. Boucher affirme que les responsables des services des différentes municipalités qui auront choisi d’adopter la résolution à leur tour se rencontreront afin de voir comment les responsabilités pourraient être réorganisées. Il ne nie pas la possibilité d’envisager le regroupement de tous les services vers la ville centre tout en gardant des casernes locales un peu partout sur le territoire, mais il affirme qu’il y a plusieurs options à envisager avant d’en arriver là. « Nous avons le personnel nécessaire ici à Montmagny, nous allons donc pouvoir voir comment nous pourrions aider davantage. Les Services incendies ne sont pas les seuls qui vivent ces problèmes dans les plus petites municipalités, plusieurs devront réfléchir dans les prochaines années. »