Une distinction pour une employée d’exception

Le Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA) a récemment remis une distinction à Rachelle Fournier, une employée de l’entreprise Formaca à Montmagny. Elle est la deuxième récipiendaire en 2025 des Prix reconnaissance Roger Pedneault qui sont remis annuellement à cinq travailleurs d’exception vivant avec des limitations, mettent en lumière leur intégration en entreprise, leur détermination et l’excellence de leur travail.

« Le parcours de Rachelle nous rappelle que la résilience peut transformer les épreuves en force. Elle illustre parfaitement la mission des entreprises adaptées : permettre à chacun de contribuer à sa façon, avec dignité et confiance », souligne Stéphane Thériault, directeur général du CQEA.

Selon l’organisme, Mme Fournier a d’abord été préposée aux bénéficiaires, un métier qu’elle aimait beaucoup, mais qu’elle a dû quitter pour des raisons de santé. Elle doit vivre avec plusieurs limitations physiques comme des vertiges centraux sévères, la fibromyalgie et la sclérose atypique. Elle travaille maintenant chez Formaca où elle occupe un rôle d’agente administrative. Grâce à sa détermination, elle aurait été en mesure de prendre progressivement plus de responsabilités et de devenir une inspiration pour ses collègues.

Mme Fournier a pu recevoir son prix devant ses collègues lors d’une célébration spéciale organisée dans le cadre du 25e anniversaire de Formaca.