Gabriel Dubé souhaite représenter le district 4

Gabriel Dubé a annoncé sa candidature dans le district 4 de la Ville de Montmagny pour les prochaines élections du 2 novembre prochain. Âgé de 27 ans, il souhaite apporter un vent de jeunesse au conseil municipal ainsi que de nouvelles idées.

« Depuis quelque temps, on constate un manque criant de jeunes qui s’impliquent dans leur communauté. Pourtant, je crois fermement qu’un vent de jeunesse souffle sur Montmagny et qu’il est temps de le canaliser. L’implication citoyenne, ce n’est pas seulement du bénévolat : c’est avoir un impact concret sur sa communauté, organiser des événements rassembleurs et contribuer à maintenir des services vitaux pour tous », affirme le candidat.

M. Dubé multiplie ses implications dans les dernières années, avec entre autres, l’organisation du festival Week-End Festif, son siège d’administrateur au Carrefour mondial de l’accordéon et le soutien qu’il apporte à la réalisation des projets de plusieurs jeunes de la région. Parmi les enjeux qui lui tiennent à cœur, il mentionne l’itinérance et les coupes budgétaires dans les organismes communautaires.

Dans les prochaines semaines, M. Dubé affirme vouloir aller à la rencontre des citoyens lors d’événements ou lors de ses activités de porte-à-porte dans son district.