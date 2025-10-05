Denis Lavoie vise le poste de conseiller du district 1

Denis Lavoie a annoncé qu’il fera partie de la course pour le poste de conseiller du district 1 à la Ville de Montmagny lors des élections municipales du 2 novembre prochain.

« Montmagny a une position géographique unique lui conférant un potentiel de développement incroyable. Il faut donc mettre à profit son rayonnement commercial, économique, culturel et touristique. Nos commerces, nos entreprises, nos associations et notre patrimoine sont des forces à dynamiser. Des emplois peuvent être retrouvés à condition de valoriser nos atouts », affirme M. Lavoie.

Le candidat est originaire de Saint-Pamphile où il se serait rapidement impliqué Il y a œuvré comme enseignant, agent d’assurances, directeur du Service des loisirs, membre du groupe fondateur du Club de golf de Saint-Pamphile et comme partenaire et propriétaire de l’entreprise familiale. Depuis 2005, il est résident de la Ville de Montmagny et y a travaillé comme enseignant et membre de la direction de l’école Louis-Jacques Casault. Il fait aussi partie des conseils d’administration du Camping de Pointe-aux-Oies, de la Fondation de l’École Louis-Jacques Casault et du Centre d’Aide aux Entreprises (CAE) dont il est le président. M. Lavoie a également complété des formations universitaires aux universités Laval, Rimouski et Sherbrooke.

Le candidat souligne avoir commencé à s’intéresser davantage à la politique municipale depuis plusieurs années, il assiste d’ailleurs à toutes les séances du conseil. Il serait donc très informé des dossiers qui y ont été abordés. M. Lavoie souligne vouloir maintenant consacrer son enthousiasme et son énergie « à dynamiser Montmagny dans la gestion du développement économique et touristique, dans la formation des jeunes et dans la qualité de la vie. »