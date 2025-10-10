Plus d’une vingtaine d’entreprises finalistes au Gala Prestige 2025

La Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny (CCIM) a annoncé les entreprises finalistes dans chacune des catégories du Gala Prestige Desjardins Entreprise. Les gagnants seront révélés lors de l’événement qui se tiendra le 13 novembre prochain au pavillon communautaire Espace citoyen de Montmagny.

Voici les finalistes dans chaque catégorie :

Prestige Production manufacturière industrielle ou distribution : Étiquettes PDF et Le temps des cigales

Prestige Entreprises de services commerciaux : Mireille Dubé, MBA coach exécutive, Sergent Détergent et VO2 Gym

Prestige Commerce de détail : Animalerie Montmagny, Mode sans frontière et Tapis Montmagny

Prestige Restauration : Babel Café, Méchoui des Appalaches et Restaurant À la Rive

Prestige Tourisme, arts et culture : Ferme l’Apprentie Les maisons du Grands Hérons et Sanctuaire de loups LUPO

Prestige Professionnels : Clinique de l’Audition Bois & Associés audioprothésistes, Clinique du Sommeil Lessard de Montmagny et Clinique Psycanimo

Pour un avenir vert : Ferme l’Apprentie et Magasin Coop de Montmagny

Implication sociale/Philanthropique : Le temps des cigales, Restaurant À la Rive et Vo2 Gym

Entreprise d’économie sociale ou communautaire : Le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny, L’Ancre et Trait d’union