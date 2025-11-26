Mallette Montmagny célèbre son 50e anniversaire

Le bureau Mallette de Montmagny a célébré son 50e anniversaire le 25 novembre dernier avec près de 150 clients, employés et anciens collègues qui étaient réunis au pavillon communautaire Espace citoyen. Mallette et les associés de Montmagny ont également choisi de verser la somme qui était initialement réservée pour des prix de participation aux convives à l’opération paniers de Noël du Comité de la famille et des aînés de la Ville de Montmagny, soit un montant de 2 500 $.

« Ce qui fait la force de Mallette à Montmagny, c’est notre enracinement local. On est ici depuis 50 ans, on connaît bien notre milieu et on est proches des gens. Nous accompagnons des centaines d’entrepreneurs, de PME et d’organismes de la région avec des services adaptés à leur réalité. Au-delà de nos expertises comptables, financières, légales et stratégiques, nous avons su bâtir une relation de confiance avec notre clientèle. On est là pour les aider à grandir, à se transformer, à surmonter leurs défis au quotidien. Et ça, c’est ce qui me rend le plus fier! », mentionne Réjean Lemieux, associé.

Selon les informations de l’entreprise, le bureau Mallette de Montmagny a été fondé en octobre 1975 par Pierre Beaulieu, un associé issu du milieu bancaire, Carole Paquet, secrétaire. Ils auraient rapidement obtenu leurs premiers mandats grâce à leurs implications auprès des entreprises locales.