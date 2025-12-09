Des bibliothèques 2.0 ont été lancées à Notre-Dame-du-Rosaire et à Sainte-Apolline-de-Patton

Les municipalités de Notre-Dame-du-Rosaire et Sainte- Apolline-de-Patton ont inauguré, le vendredi 5 décembre dernier, le lancement officiel de leurs nouvelles bibliothèques 2.0, un projet rendu possible grâce au FRR Volet 3 Signature Innovation et réalisé en partenariat avec l’Éco-réussite du Parc des Appalaches.

Cet appui offre maintenant à ces bibliothèques d’avoir des espaces modernes et de plus en plus tournés vers les besoins actuels de la population.

Avec l’accompagnement de la MRC, chaque bibliothèque s’est équipée de deux iPads, deux Nintendo Switch, ainsi que de deux zones de gaming, des aménagements qui ont déjà attiré l’attention lors de l’inauguration.

Ces ajouts s’inscrivent dans une volonté claire de devenir plus techno et d’offrir des équipements performants à l’ensemble des citoyens, tout en rendant ces lieux plus attrayants pour les jeunes et plus intéressants pour les adultes qui souhaitent explorer ou apprivoiser les nouvelles technologies.

Les municipalités voulaient également revitaliser l’équipe bénévole, encourager la socialisation et sensibiliser la communauté à un rapport sain au jeu vidéo.

Conférencier inspirant

Mathieu Arcand, créateur de l’entreprise Le Gamer Mentor, est venu partager son parcours lors de ses deux conférences, mais a aussi joué́ avec les jeunes et répondu aux questions des parents et des intervenants sur place.

Ancien ado gamer lui-même, il aide aujourd’hui les jeunes à développer des habitudes de jeu saines et valorisantes. Sa présence cadrait parfaitement avec la vision des bibliothèques 2.0, qui souhaitent encourager un rapport sain, positif et éclairé aux technologies.

Ce lancement marque une étape importante vers des bibliothèques plus actuelles, plus vivantes et mieux connectées aux besoins de la communauté.