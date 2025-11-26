Frédéric Jean demeurera préfet de la MRC de Montmagny

Selon des informations obtenues par le journal, Frédéric Jean, maire de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et actuel préfet de la MRC de Montmagny, devrait conserver son siège pour un autre mandat de deux ans. En effet, il aurait été la seule personne siégeant au Conseil des maires à déposer sa candidature. Il devrait donc être élu par acclamation à la séance de ce soir, le 26 novembre. Il s’agit également de la séance où le conseil devra adopter le budget 2026 de la MRC de Montmagny.

Rappelons que, dans les MRC de Montmagny et L’Islet, le préfet est élu par cooptation, donc par le vote des membres du Conseil des maires une fois la période de mise en candidature terminée, plutôt que par un vote citoyen, comme au Kamouraska par exemple.