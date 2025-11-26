De nouveaux parcs éoliens sur le territoire?

L’entente a été nommée Wetsok, soit « dans la direction du vent » en langue wolastoqey. En effet, elle inclut la participation de la première nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (PNWW) dont le territoire sera exploité par le projet. Un total de 1 500 MW seront ajoutés à la production d’énergie éolienne d’Hydro-Québec dans les prochaines années. Cela s’inscrit d’ailleurs dans les plans de la société d’État qui souhaite doubler sa production d’électricité verte d’ici 2050 pour répondre aux besoins additionnels et à la demande des entreprises qui souhaitent se décarboner. Ce nouveau projet pourrait représenter des investissements de 4,5 milliards de dollars pour les différents partenaires et des revenus importants répartis entre eux pour la durée d’exploitation des nouvelles installations.

Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, précise d’entrée de jeux que cette nouvelle entente n’inclut pas les parcs qui sont présentement en développement sur le territoire de la MRC de Montmagny, soit celui de Saint-Paul-de-Montminy et celui de la Forêt Domaniale. L’entente ne concerne aucun projet dont les MW avaient déjà été accordés par Hydro-Québec.

M. Rivest ajoute qu’il y aurait déjà des discussions en cours pour l’emplacement des futurs parcs éoliens sur le territoire, mais il serait trop tôt pour savoir si des éoliennes seront construites dans les MRC de Montmagny et L’Islet. Des consultations devront être menées dans les prochains mois avec des partenaires locaux pour évaluer les emplacements possibles et qu’ils respectent les réglementations en place sur le territoire. Il soutient que le processus pourrait prendre une dizaine d’années avant l’entrée en fonction des éoliennes.

Rappelons que les MRC de Montmagny et L’Islet sont partenaires à 5 % de l’Alliance de l’énergie de l’Est, donc elles ont droit à ce pourcentage des dividendes retirés par le regroupement dans l’ensemble de ses parcs éoliens en opération. Donc, même dans l’éventualité où aucune éolienne ne pouvait être placée dans les MRC, elles auront accès à une part de profit. Avant cela, tous les partenaires doivent toutefois investir dans la réalisation du projet.