Les conseillers municipaux s’attribuent les différents dossiers

La mairesse Gabrielle Brisebois représente sa municipalité au Conseil des maires de la MRC de Montmagny, à l’Union des municipalités du Québec, à la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches. Elle sera aussi aux Comités de gestion de l’entente intermunicipale avec Cap-Saint-Ignace en matière de protection contre les incendies et de la sécurité publique de la MRC de Montmagny ainsi qu’au Comité touristique Montmagny et les Îles. Marc Lefrançois, qui était auparavant responsable de la Société de développement économique (SDÉ), s’est vu confier les Comités consultatifs en urbanisme et en développement touristique, ainsi que le Comité sécurité civile et incendie. Anciennement à du côté de l’urbanisme, Jessy Croteau a été nommé à la SDÉ, aux Comités consultatifs de la famille et des ainés et en développement touristique et au Comité des finances et des infrastructures. Michelle Bernard a été choisie pour le Comité consultatif de la culture et les Comités de la caisse de retraite et des ressources humaines. Mireille Thibault prend la place au Comité consultatif d’urbanisme, ainsi qu’aux Comités de la sécurité civile et incendie, des finances et des infrastructures et aux Comités de travail pour le Plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées et du projet Défi parité+ EDI. Jérôme Théberge accompagnera M. Croteau à la SDÉ et Mme Bernard au Comité des ressources humaines. Colin Lavergne siège au Comité consultatif de la famille et des aînés.

Un nouveau comité a été formé par le nouveau conseil municipal, soit gouvernance et éthique. Mme Brisebois explique qu’avec de nouvelles normes imposées aux municipalités, il y aura beaucoup de travail à faire au niveau de différentes politiques dans les prochaines années. Michelle Bernard, Jérôme Théberge et Colin Lavergne y siègent.

Pour les autres rôles auprès des organismes en lien avec la municipalité, Michelle Bernard et Jessy Croteau siègent à la Corporation du camping Pointe-aux-Oies, Mireille Thibault a été choisie pour Arts de la scène et Colin Lavergne est l’élu pour le Carrefour mondial de l’accordéon et la Corporation de la bibliothèque municipale de Montmagny.

Plus de prime « pro-maire »

Comme lors du mandat de Marc Laurin, le conseil de Mme Brisebois désignera un nouveau maire suppléant tous les quatre mois. Ainsi, chaque conseiller peut remplir le rôle deux fois au cours de son mandat de quatre ans. Les conseillers ont toutefois décidé de suspendre la prime qui était accordée au maire suppléant, soit environ 13 000 $ par année, qui aurait été divisée entre les trois qui auraient assumé le rôle pendant l’année. Mme Brisebois explique que les membres du conseil ont convenu qu’en ayant une mairesse qui siège à temps plein, les responsabilités du maire suppléant sont diminuées, car elles consistent à remplacer Mme Brisebois lorsqu’elle ne peut pas être présente à un événement. La mairesse souligne toutefois que la prime demeure disponible si elle devait s’absenter complètement pendant une certaine période de temps et que le conseiller qui assumerait le rôle verrait ses responsabilités nettement augmentées.