2 000 $ pour La Maison d’Hélène

Environ 80 joueurs ont participé à ce tournoi qui s’est tenu le 1er avril dernier. Un total de 27 équipes a pu être formé. La compétition a été remportée par l’équipe composée de Christian Lévesque, Janine Létourneau et Carole Bélanger. Neuf équipes ont reçu une bourse à la fin de la compétition, soit les sept premières positions, la 14e et la dernière position.

Les fonds étaient amassés pour La Maison d’Hélène de deux manières différentes. Premièrement, une partie des frais d’inscriptions allaient directement à l’organisme. Ensuite, il était possible d’acheter des billets afin de participer au tirage d’un ensemble de boules de pétanque commandité par Peinture Guy Leblanc et fils. Le tirage au sort a été remporté par Gaétan Samson. Plus de 1 000 $ ont été amassés de cette manière.

Le comité organisateur de cet événement était composé de Pierre Mercier, Lyne Jobin, Christiane Doré, Denis Mercier, Danielle Mercier, Jacques Leblanc, Jean-Guy Langevin, Michel Drouin et Huguette Caron.