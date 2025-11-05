50 000 cigarettes saisies à L’Islet

Le 24 octobre, une perquisition a été effectuée sur le chemin des Pionniers, à L’Islet, en lien avec la Loi concernant L’Impôt sur le Tabac et la Loi sur le Cannabis. Au total, les policiers ont saisi environ 50 000 cigarettes de contrebande, environ 40 grammes de cannabis séché, près de 30 graines de cannabis, environ 300 $ en argent comptant, un téléphone cellulaire, ainsi que deux véhicules saisis à titre de biens infractionnels. Le suspect et sa conjointe font face à des accusations de vente et de possession de tabac non identifié, ainsi que de possession de cannabis illicite. Aucune arrestation n’a été effectuée à la suite de cette opération.

Capacités affaiblies

Le 23 octobre, vers 19 h, à la suite d’un appel reçu concernant une collision survenue sur le chemin Lamartine Est à L’Islet, un homme de 72 ans, de L’Islet, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a été conduit au poste de police, où il a fourni des échantillons d’haleine dépassant la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été remisé. Il a été libéré par citation à comparaître.