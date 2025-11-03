Voici les maires élus sur notre territoire

Les bureaux de vote des élections municipales ferment le 2 novembre à 20 h un peu partout au Québec. Sur le territoire couvert par L’Oie Blanche dans les MRC de Montmagny, L’Islet et Bellechasse, les citoyens de 16 municipalités se rendaient aux urnes pour élire leur prochain maire.

L’équipe du Journal tient à jour les résultats dès que des nouveaux sont disponibles. Voici les maires élus :

Mairie de Montmagny : Gabrielle Brisebois (44.64%)

Mairie de Berthier-sur-Mer : Chantal Godin (67.04%)

Mairie de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud : Claude Dumas (73.47)

Mairie de Saint-Just-de-Bretenière : Max-Laurent Vidal (75,31 %)

Mairie de Sainte-Lucie-de-Beauregard : Alain Robert (50,52 %)

Mairie de Saint-Paul-de-Montminy : Guy Boivin (88.02%)

Mairie de Saint-Aubert : François Diguer (65,04%)

Mairie de Sainte-Louise : Véronique Brillant (51.68%)

Mairie de Sainte-Félicité : Dépouillement en cours

Mairie de Armagh : Mélanie Bolduc (96.92 %)

Mairie de Saint-Omer : Dépouillement en cours

Mairie de Saint-Pamphile : Mario Leblanc (95.41%)

Mairie de Sainte-Perpétue : Daniel Robichaud (46.68%)

Mairie de Saint-Damase-de-L’Islet : Anne Caron (81.82%)

Mairie de La Durantaye : Yvon Dumont (61.89%)

Mairie de Saint-Raphaël : Dépouillement en cours

En rappel, voici la liste de ceux qui ont déjà été élus par acclamation :

Cap-Saint-Ignace : Chantale Côté

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud : Frédéric Jean

Sainte-Apolline-de-Patton : Bruno Gagné

Notre-Dame-du-Rosaire : Maryse Bernard

Saint-Antoine-de-L’Isle-aux-Grues : Éric Gervais-Després

Saint-Fabien-de-Panet : Gladys Mercier

Lac-Frontière: Sylvie Lapointe

L’Islet : Germain Pelletier

Saint-Adalbert : René Laverdière

Saint-Jean-Port-Joli : Normand Caron

Saint-Marcel : Mélanie Bourgault

Saint-Roch-des-Aulnaies : Roxane Martine Coutu

Tourville : Luce Morneau

Saint-Vallier : Allain Vallières

Saint-Philémon : Daniel Pouliot

Saint-Michel-de-Bellechasse : Ronald Gonthier

La municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard n’a toujours pas de candidats pour le poste de maire.

* Avec les informations de Katy Desjardins, Édouard Bérubé et Jasmin Guillemette