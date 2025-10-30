Les gens ont choisi leurs entreprises « coup de cœur »

La Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny (CCIM) annonce les finalistes de ses catégories avec choix du public en vue du Gala Prestige Desjardins qui se tiendra le 13 novembre prochain. Un nombre record de votes ont été enregistrés cette année, soit 1356 en une semaine. Les gagnants seront annoncés lors du gala.

Employé de l’année :

• Daphnée Poulin – Animalerie Montmagny

• Mélanie Couillard – Magasin Coop IGA Extra Montmagny / Les Marchés Tradition Cap-Saint-Ignace

• Michaël Ouellet – BMR Avantis

Équipe de travail de l’année :

• Animalerie Montmagny

• Boutique Double Pas Montmagny

• Les TES de l’École secondaire Louis-Jacques-Caseault

Entreprise Coup de cœur :

• Boucherie St-Mathieu – Montmagny

• Marché Asselin et fils – Saint-Paul-de-Montminy

• Pizzeria Péppé & Co – Montmagny

« L’enthousiasme du public démontre une fois de plus la fierté que notre communauté nourrit envers son milieu entrepreneurial. Nous avons hâte de célébrer ces réussites collectives lors de notre grand rendez-vous annuel ! », souligne Jean-François Ritt, président de la CCIM.