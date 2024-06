54 000 $ amassés pour la Société Alzheimer

Le 26 mai dernier a eu lieu la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine au profit de la Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches. Deux événements se tenaient simultanément, soit un à Lévis et un à Saint-Georges afin de joindre le plus de gens possible dans la région administrative. Plus de 100 personnes à Lévis et 150 à Saint-Georges sont allées marcher pour la cause.