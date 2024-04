Environ 9 M$ seront investis au CHSLD de Saint-Raphaël lors de travaux qui dureront environ 14 mois. Le projet vise à donner à l’endroit un nouveau caractère qui ressemble davantage aux maisons des aînés.

Les travaux comprennent la conversion de six chambres doubles en chambres simples, le déplacement de la cuisine vers le sous-sol, le réaménagement des salles à manger pour augmenter les dégagements, la mise à jour du système d’appel, l’agrandissement de trois salles de bain, une nouvelle entrée principale plus accessible, l’aménagement d’une salle sensorielle ainsi que le changement des planchers, du revêtement extérieur et de la toiture.

Afin de limiter l’exposition aux bruits, à la poussière et aux risques de tels travaux de rénovation pour les résidents et les employés, le CISSS de Chaudière-Appalaches procédera au relogement temporaire et à la relocalisation de l’ensemble des activités des 54 résidents du CHSLD de Saint-Raphaël, vers le couvent de Saint-Damien-de-Buckland, qui sera mis aux normes pour recevoir une clientèle en CHSLD.

« En s’inspirant de la philosophie des maisons des aînés, la rénovation du CHSLD de Saint-Raphaël viendra mieux répondre aux besoins de nos résidents en soins de longue durée, philosophie axée sur leurs préférences et leurs besoins. Les nouveaux espaces viendront de plus, favoriser une vie collective beaucoup plus stimulante pour les résidents tout en améliorant l’environnement de travail de notre personnel », mentionne monsieur Patrick Simard, président-directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches.