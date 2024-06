La fête du Voisinage a été célébrée dans plusieurs municipalités au Québec le 1er juin dernier, dont celle de Berthier-sur-Mer. Au programme, il y avait des kiosques de plusieurs entreprises, des grignotines, de l’animation de cirque, de la danse en ligne, etc. Le but de cette fête était d’apprendre à connaitre ses voisins tout en s’amusant.

Un endroit pour les citoyens

Dans les prochaines semaines, du mobilier urbain devrait être installé dans le parc grâce à une nouvelle subvention obtenue via le programme Nouveaux horizons pour les aînés du gouvernement fédéral.

Selon la conseillère municipale Michèle Lamonde, il serait souhaitable que le parc des Armoiries devienne un endroit où les citoyens de Berthier-sur-Mer puissent se retrouver. Elle ajoute que le parc Fluvial est beaucoup fréquenté, mais qu’il est aussi très touristique. Le parc des Armoiries étant davantage connu par les citoyens, la Municipalité souhaite l’aménager afin de pouvoir y tenir plus d’événements au cœur du village.

Les représentants municipaux et de divers organismes ont d’abord procédé à l’inauguration du nouveau pavillon extérieur, aménagé dans le parc des Armoiries situé en face de l’église. Ce projet avait été entrepris par le Club de l’Étoile d’Or et il serait d’environ 70 000 $. Un tiers de ce montant a pu être obtenu en subventions.

Raconter son histoire

La deuxième phase du projet de parcours historique a également été inaugurée par la Municipalité et la Corporation touristique de Berthier-sur-Mer. Après avoir installé plusieurs panneaux traitant différents aspects de l’histoire de Berthier-sur-Mer dans le parc Fluvial en 2022, de nouveaux se sont ajoutés au parc des Armoiries ce printemps. En plus d’y lire des faits historiques, il est possible de numériser les codes QR pour visionner des vidéos dans lesquelles des histoires sont racontées par des gens qui les ont vécues.

Le directeur général adjoint, Raymond Langevin, affirme qu’il souhaite continuer ce projet dans les prochaines années avec d’autres panneaux, notamment dans le parc Jean-Lesage.