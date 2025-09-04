Chabot Carrosserie acquiert Centre de réparation Laurier 2021 CarrXpert

Déjà reconnue mondialement pour son expertise en finition de véhicules motorisés haut de gamme, Chabot Carrosserie poursuit son essor avec l’acquisition de Centre de réparation Laurier 2021 CarrXpert, une entreprise spécialisée dans la réparation et la peinture de voitures, ainsi que dans la peinture de véhicules industriels.

Face à une demande de plus en plus forte pour la peinture d’ambulances et à la capacité déjà maximisée de ses usines de Montmagny, elle a acquis le Centre de réparation Laurier 2021, ce qui lui permet de répondre à la demande grandissante, tout en consolidant sa position de chef de file en assurant la poursuite de son développement.

Seize nouveaux employés viennent renforcer l’équipe, portant à près de 260 le nombre total d’employés répartis entre Montmagny, les États-Unis et Laurier-Station.

« C’est une immense fierté de voir notre entreprise grandir et continuer à se démarquer grâce au talent et aux compétences de nos employés. Notre objectif demeure le même : livrer un produit de qualité exceptionnelle qui fait rayonner notre région à l’international », souligne Normand Morin, président de Chabot Carrosserie.

Une croissance soutenue par des investissements majeurs

En 2024, Chabot Carrosserie a procédé à un agrandissement de 12 000 pi² de son site de Montmagny, situé sur le Chemin des Poirier, afin de répondre à la forte demande dans le secteur des autobus. Cet agrandissement, combiné à une réorganisation des planchers de production, a permis de doubler la cadence de travail, passant de 5 à 10 autobus peints par semaine exclusivement destinés à Prevost. L’entreprise peint aussi diverses pièces pour Alstom, BRP et Nova Bus. Certaines de ces pièces ont été réalisées pour les réseaux de transport en commun de la Malaisie.

Reconnue à l’international

Depuis sa fondation en 2002 par Mario Morin, l’entreprise s’est imposée comme un partenaire incontournable de l’industrie. Elle est partenaire officiel de Prevost et peinture présentement 381 autobus pour la Metropolitan Transportation Authority (MTA) pour la Ville de New York, soit le plus important contrat de son histoire. Son savoir-faire repose autant sur l’expertise de ses peintres spécialisés que sur l’efficacité de ses robots de peinture liquide de pointe, assurant une finition de calibre international.

Une entreprise familiale et durable

Entreprise familiale, Chabot Carrosserie mise sur la relève. Les enfants du président, Mélanie Morin (vice-présidente administration et logistique) et Normand Junior Morin, ing. (vice-président opérations, ingénierie et développement), participent déjà activement à l’aventure, aux côtés de Stéphane Mercier (vice-président opérations et actionnaire).

Quatre marchés distincts

Avec l’ajout de Centre de réparation Laurier 2021 CarrXpert, Chabot Carrosserie oeuvre désormais dans quatre marchés stratégiques : Les maisons motorisées (Prevost Car), le transport en commun, les véhicules récréatifs et les ambulances. (LOB)