Animalerie Montmagny nommé meilleur fournisseur de services

Animalerie Montmagny et sa propriétaire Louise Thibault se sont vu décerner le prix « Fournisseur de services pour animaux exceptionnel » par Animaux de compagnie Canada. L’équipe a pu recevoir la distinction lors du Salon des animaux de Drummondville le 24 août dernier. Cinq finalistes d’un peu partout dans la province avaient été sélectionnés dans cette catégorie pour les prix québécois d’Animaux de compagnie Canada. Une période de vote avait ensuite été ouverte pour que le public puisse choisir le fournisseur de son choix.

Rappelons qu’Animaux de compagnie Canada est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir des conseils et des ressources aux entreprises du secteur des animaux de compagnie et de contribuer au bien-être des animaux du Canada.