Lefrançois sollicite un second mandat

Élu au mi-mandat à la suite de la démission de Marc Langlois, Marc Lefrançois a annoncé par voie de communiqué la semaine dernière qu’il sollicitera un second mandat comme conseiller municipal à la Ville de Montmagny. Le politicien se dit désireux de poursuivre son implication dans les dossiers économiques amorcés et ainsi profiter de la fenêtre d’opportunités que présente le contexte actuel.

Se définissant comme un homme d’affaires retraité, transparent et intègre, il entend rétablir le rôle décisionnel du politique dans les projets de développement économique afin que les décisions reflètent la volonté des citoyens.

Parmi ces objectifs, il parle de la création d’un 4e parc industriel, celui-ci d’une grandeur de plus de deux millions de pieds carrés, d’un projet résidentiel de plus de 1500 nouvelles unités, d’une croissance de plus de 30% de la population en quatre ans et de l’embauche d’un démarcheur économique. Compléter la restructuration de la Société de développement économique de Montmagny axée sur la réalisation de projets concrets figure d’ailleurs au rang de ses priorités.

En environnement, M. Lefrançois s’intéresse à une gestion plus stricte de l’eau potable, d’une augmentation de la pression d’eau dans le parc industriel, de même qu’une surveillance accrue de la qualité de l’eau.

En ce sens, il dit suivre de près l’évolution de plusieurs dossiers d’infrastructures dont l’amélioration de la pression de l’eau dans le secteur des 10e, 11e et 12e Rues, une sécurité accrue sur le Chemin des Poirier, de même que l’asphaltage sur plusieurs tronçons municipaux. Il parle de la relance d’un projet résidentiel avec un potentiel de plus de 180 terrains à l’ouest de la Ville et de la planification stratégique d’un échange de terrains pour faciliter l’implantation du projet d’usine modulaire de Maisons Laprise, en lien avec la Commission de protection du territoire agricole.

Au sujet des dossiers sociaux, le candidat croit en l’élaboration d’une politique municipale sur l’itinérance, menée en collaboration avec les organismes communautaires, de même qu’un soutien à la création d’un refuge animalier dans la région.

Depuis deux ans, le conseiller explique s’être impliqué afin de favoriser l’achat de véhicules auprès des concessionnaires locaux, aussi de voir à l’adoption d’une politique d’achat local lorsqu’il est question de contrats municipaux.

En conclusion, M. Lefrançois souligne « qu’il veut préparer Montmagny à relever les défis de demain tout en protégeant les acquis et la qualité de vie d’aujourd’hui. » (LOB)