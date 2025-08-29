Pierre Poilievre en visite en Côte-du-Sud

Le député fédéral de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Bernard Généreux, a accueilli le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre dans la région pour une tournée en compagnie du caucus québécois. Ils sont arrêtés chez Verbois à Rivière-du-Loup, une entreprise reconnue pour ses investissements en automatisation, et chez Novika à La Pocatière, un centre de recherche appliquée.

Le chef du parti aurait profité de sa visite pour discuter d’enjeux en lien avec l’économie comme les relations avec les États-Unis. Il a également présenté les quatre priorités du Parti conservateur pour la rentrée de septembre, soit hausser le pouvoir d’achat en s’attaquant aux prix inflationnistes, sécuriser les rues tout en protégeant les droits des chasseurs et tireurs sportifs, renforcer les frontières et rendre le Canada autosuffisant sans dépendance aux États-Unis ou à la Chine.

« Nous avons également profité de cette occasion pour rassembler le caucus conservateur du Québec, réunissant l’ensemble des députés québécois ainsi que des membres de l’Association du Parti conservateur du Québec, afin de discuter des d’enjeux cruciaux et des priorités propres à nos régions. Pierre Poilievre a démontré son engagement envers nos régions et notre économie. En tant que président du caucus québécois, je suis fier de travailler avec lui pour défendre nos priorités et redonner confiance aux Canadiens », affirme le député Bernard Généreux.