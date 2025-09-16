Chantal Côté candidate à la mairie de Cap-Saint-Ignace

Actuellement la conseillère municipale #6, Chantal Côté annonce qu’elle déposera sa candidature pour obtenir un mandat de mairesse à la municipalité de Cap-Saint-Ignace. Rappelons que celle qui occupe actuellement le siège, Jocelyne Caron, avait révélé il y a quelque mois qu’elle n’avait pas l’intention de se présenter à nouveau.

Lors des élections municipales du 2 novembre prochain, Mme Côté aura effectué quatre mandats au conseil municipal. Au cours de ces derniers, elle affirme avoir travaillé sur l’instauration de programmes comme la politique familiale et Municipalité amie des enfants et Municipalité amie des aînés (MADA), ainsi que sur le comité pour la construction de la caserne d’incendie. Elle dit avoir aussi assumé des responsabilités du poste de mairesse comme elle agissait à titre de substitut.

« L’expérience acquise au cours des 4 mandats au poste de conseillère municipale ainsi que les formations complétées en administration municipale me permettront de relever les défis de demain et de contribuer au développement de notre beau milieu », écrit-elle sur sa page Facebook. (KD)