Ghislain Deschênes souhaite demeurer maire de Saint-Aubert

Ghislain Deschênes est membre du conseil municipal depuis 2009. Il est devenu maire en 2016. Il s’agirait donc d’un troisième mandat pour le candidat. « Nous avions un slogan à Saint-Aubert : « Saint-Aubert, là où il fait bon vivre ». Je veux le ramener à l’avant parce qu’il est important et que je l’ai vraiment de tatouer sur le cœur. »

M. Deschênes croit avoir contribué à plusieurs belles réalisations dans la municipalité dans les dernières années, comme l’inauguration d’un CPE communautaire et la revitalisation de plusieurs routes sur le territoire. Un projet de scène mobile en collaboration avec la MRC de L’Islet qui permettra de tenir des spectacles à différents endroits même dans d’autres municipalités arriverait aussi à terme. Il est aussi très fier d’avoir pu enfin inaugurer la nouvelle caserne de Saint-Aubert, car s’étant lui-même impliqué au sein du Service incendie pendant de nombreuses années, il savait que cette mise à niveau était nécessaire pour la sécurité des résidents et des pompiers.

Parmi les projets qui lui tiennent à cœur dans les prochaines années, il y a l’eau potable, car la municipalité de Saint-Aubert sera presque à la limite de la quantité qu’elle peut présentement offrir avec ses installations actuelles. M. Deschênes explique qu’il est donc crucial de se pencher sur cet enjeu afin de ne pas limiter le développement de Saint-Aubert, autant au niveau résidentiel qu’industriel. Aussi, la question du manque de logements dans la région le préoccupe beaucoup et il aimerait profiter du fait qu’il reste des terrains libres dans la municipalité pour lancer des projets de construction de logements abordables. De possibles fusions de services pour plus d’efficacité et d’économies seront également évaluées dans les prochaines années.

Il souhaite aussi poursuivre ses efforts environnementaux et en développement durable, particulièrement par rapport au lac Trois-Saumons. Il souligne avoir collaboré à plusieurs initiatives comme l’installation d’un système de lavage pour les embarcations, le Programme de végétalisation des rives en collaboration avec les OBV et le nettoyage du lac avec le Club des résidents du lac Trois-Saumons.

Dans les dernières années, M. Deschênes avait connu certains problèmes de santé qui l’avait obligé à s’absenter à quelques reprises. Il affirme toutefois avoir à retrouver la santé et être en mesure de compléter un autre quatre ans à titre de maire.