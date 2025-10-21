$!Mairie de Montmagny : découvrez les trois candidats

Le 2 novembre prochain, les citoyens seront appelés aux urnes afin de choisir leur prochain maire pour les quatre prochaines années. Montmagny fait partie des municipalités où une élection se tiendra pour le poste, car trois candidats se sont présentés. En collaboration avec NousTV, L’Oie Blanche a tenu un débat afin de leur permettre de partager leurs priorités. Voici un résumé des propos tenus par les candidats lors de l’exercice.

Déroulement : Les trois candidats, Pierre Bouffard, Gabrielle Brisebois et Michel Mercier ont été reçus au Cabaret Cogeco pour le tournage d’une durée d’environ une heure. Chacun pouvait amener dix invités. Le déroulement était divisé en quatre blocs, soit quatre grandes questions, où chacun avait deux minutes pour répondre. Une période d’échange se tenait ensuite entre les candidats à la fin de chaque bloc. Les tours de paroles étaient d’abord déterminés par ordre alphabétique puis de manière aléatoire. Ils ont ensuite été invités à faire une conclusion. À noter que le texte suivant fait le résumé des réponses données par les candidats, mais qu’il est possible d’en voir l’intégralité dans le format vidéo. Bloc 1- Attractivité et développement : Alors que les dernières études démographiques prévoient une baisse de la population à Montmagny dans les 30 prochaines années, comment compter vous attirer de nouvelles familles et retenir celles qui y vivent déjà? Pierre Bouffard : Comme maire, il souhaite agir comme un leader pour établir un canal de Communication avec les Centres de services scolaire et les écoles pour encourager la création de programmes sportifs et culturels. Il souhaite développer un environnement accessible pour les jeunes en mettant à leur disposition des infrastructures modernes. « Nous devons soutenir les initiatives et réunir tous nos partenaires autour d’un objectif commun. » Il veut faciliter les nouveaux développements résidentiels pour les nouvelles familles en soutenant les promoteurs pour la construction ou rénovation résidentielle adaptée aux besoins des jeunes et aux personnes retraitées. Gabrielle Brisebois : « Être mairesse, c’est vouloir que les gens choisissent Montmagny. C’est vouloir que chaque personne qui y vit puisse dire « ici je me sens bien, ici je me sens chez-moi. » Pour moi l’attractivité c’est la qualité de vie. » Elle décrit plusieurs petites actions comme un bon service de transport collectif et de déneigement. Elle insiste sur la qualité des quartiers résidentiels et la présence de commerces de proximité. Elle affirme l’importance d’avoir des services municipaux accessibles et efficaces. Finalement, elle croit qu’il faut créer chez les gens un sentiment d’appartenance envers leur ville. Michel Mercier : Il faut donner aux gens le gout de travailler à Montmagny. Il faut donc augmenter l’offre en emploi et cela passe par le développement économique dans toutes les sphères de services. « Chasser la morosité permettra de vivre dans une ville dynamique, animée et pleine de vie. Je veux me préoccuper du présent, mais aussi du futur. » Il rappelle sa promesse d’un gel de taxes dès le prochain budget.

Bloc 2 - Loisirs, culture et sports : Que pensez-vous de l’offre culturelle, sportive et de loisirs offerte à Montmagny? Si elle ne vous satisfait pas, comment pourrait-elle être améliorée? Gabrielle Brisebois: Elle souhaite rendre plus accessible la culture, par exemple avec des salles de spectacle plus accueillantes. Elle s’engage d’ailleurs à être une actrice importante dans la réalisation de la portion culturelle du Complexe culturel et sportif en santé durable. Les infrastructures dans tous les secteurs doivent être adaptées aux besoins et au climat changeant. Elle croit que les loisirs, la culture et les sports permettent à la population de s’exprimer, de se démarquer et de se tenir en santé. Elle souhaite aussi de nouveaux espaces communautaires et un meilleur accès au fleuve. Michel Mercier: Il faut offrir une place plus valorisante aux artistes locaux. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau des infrastructures en sports, donc il faut démarrer le plus tôt possible le projet de Complexe et ramener celui du dôme sur le terrain Laprise. Il faut que tous aient accès à des loisirs de qualité pour s’épanouir et rester en santé. L’aspect bénévolat devrait aussi être révisé et valorisé. Pierre Bouffard: Il y a plusieurs fiertés dans ces secteurs à Montmagny. Il est important de les encourager et de les supporter. Il faut investir dans les projets sportifs et récréatifs comme le Complexe et ramener le projet de dôme qui serait distinctif pour la région. L’aréna doit aussi être modernisé et devenir multifonctionnel. Une bonne planification est toutefois nécessaire pour la réalisation de ces projets et de leur montage financier.

Bloc 3 - Développement et environnement : Les entrepreneurs et promoteurs sont ceux qui peuvent lancer des initiatives en développement économique et résidentiel. Comment Montmagny, en tant que ville, peut les soutenir et les encourager? Quelle est la place de l’environnement dans tout cela? Michel Mercier: Il faut simplifier l’approche au niveau de l’investissement et être à l’écoute des promoteurs. Il faut aussi travailler en partenariat avec les organismes en développement dans le milieu. Les revenus supplémentaires générés par le développement permettent ensuite à la ville d’investir davantage. Pierre Bouffard : Montmagny est la ville centre et elle doit se démarquer. Elle doit soutenir les alliances et les partenariats. Il faut développer un nouveau parc industriel et favoriser le développement résidentiel. Au besoin, il soutiendra les demandes de changement de zone à la CPTAQ. Les fuites commerciales sont aussi un défi auquel il faut s’attarder. Gabrielle Brisebois: Le développement économique doit se faire en cohérence avec les humains qui habitent Montmagny. Il faut créer des conditions optimales à l’arrivée de nouveaux projets et travailler ensemble plutôt qu’en silo. Il faut attirer de nouvelles entreprises durables et optimiser l’espace déjà disponible pour le développement résidentiel. Les terres agricoles doivent être protégées, car elles font partie de notre identité collective.